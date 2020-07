La nouvelle avait fait grand bruit à son annonce : Apple a décidé de revenir à ses fondamentaux et, ainsi, à la souveraineté architecturale en intégrant, à l’avenir, des CPU maison sous architecture ARM. Cependant, cette transition devrait s’effectuer sur deux ans, ce qui signifie que des modèles sous architecture Intel devraient encore être de la partie pour encore quelques générations.

La source originelle de cette rumeur est l’un de nos fuiteurs favoris, @_rogame pour ne pas le citer, qui nous pointe vers un résultat GeekBench exécuté sur un iMac intégrant une CPU de 10ème génération, ce qui pointe directement vers un modèle encore non officiel. Avec 10 cœurs et 20 threads cadencés à 3,60 GHz, le CPU — un i9-10910, lui aussi inconnu des modèles officiels — devrait se contenter d’un TDP de 95 W, un valeur qui peut néanmoins sonner comme trop élevée pour la finesse de l’AiO de la pomme ; attendons néanmoins une éventuelle sortie officielle et des benchmarks indépendants pour nous prononcer.

Le reste de la configuration comprend 32 Go de DDR4 à 1 333 MHz, et une carte graphique AMD nommée Radeon Pro 5300 ; probablement une version un peu mieux cadencée de la Radeon Pro 5300M datant de novembre 2019. Avec 20 CU et une fréquence de 1,65 GHz (ainsi que 4 Go de VRAM), la détection automatique de GeekBench semble en tout cas aller dans le sens de notre hypothèse. Un baroud d’honneur de Skylake chez Apple ? Très probablement, à moins que les problèmes de dégagement thermique élevé ne sonnent l’arrêt définitif de cette microarchitecture dans les appareils un peu trop design d’Apple. Patience, les annonces officielles ne devraient pas tarder à arriver ! (Source : Tom’s Hardware)