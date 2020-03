Si vous en avez fini avec les stocks inutiles de pâtes, de farine et de papier toilette, voici un petit objet qui pourra également se révéler très utile. En effet, en ces temps d’envois dans les nuages d’à peu près tout et n’importe quoi, il est rassurant de garder ses documents, données personnelles et films bien à l’abri sous son toit, d’où le succès des NAS. Allant au-delà de cette seule utilisation, le bousin du jour est en serveur de taille restreinte, à la base à destination des professionnels.

Mettez dehors le rack 24U et sortez la table de chevet : ce HPE (HP Entreprise) ProLiant MicroServer Gen10 Plus se contente de mensurations réduites : 11,6 x 24,5 x 24,5 cm. À l’intérieur, un socket 1151 accueillant des CPU peu voraces, Pentium Pentium G5420 (2 cœurs/ 4 threads) ou Xeon E-2224 (4 cœurs/ 8 threads) d’origine. Deux slots de DDR4 sont disponibles, tout comme 4 baies frontales 3,5 » SATA — qui a dit « serveur de stockage » ? Il sera également possible de caser une carte graphique, tant que cette dernière est low profile et ne demande pas trop de courant, l’alimentation de 180 W étant clairement un facteur limitant. Adieu au jeu en cloud maison sur ce type de produit ! Pour la connectique, comptez sur 2 USB 3.2 Gen2 en Type-A en façade, 4 en Gen1 à l’arrière, et la bagatelle de quatre prises réseaux à l’arrière (1 GbE), un port VGA, un DP 1,0 épicétou !

Au niveau des prix, cela commence à 526 $ hors taxes (professionnels obligent) avec un Pentium G5420 et 8 Go de DDR4 et sans stockage, auxquels il faut rajouter quelques 100 biftons supplémentaires pour l’option iLO permettant d’administrer sa machine à distance via une sous-couche dédiée. Si vous n’êtes pas familier du matériel, cela permet de rebooter à la manière forte même lorsque la machine est bloquée (cas d’attaques ou de bugs), ce qui s’avère fort pratique lorsque l’accès physique à la machine est protégé ! Pour s’en procurer, il faudra simplement prendre contact avec HPE si vous êtes une entreprise... ou votre mal en patience en tant que particulier. Néanmoins, certaines crèmeries grand public comme LDLC proposent parfois des produits similaires à la vente si cela vous botte. Alors, parés à vider le compte en banque ?