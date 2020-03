L'EEC, la régulation et la conformité électrique des produits mis sur le marché sur le sol européen, a enregistré trois cartes graphiques bien étranges. Estampillées ASUS, ce sont les RTX 2060 EVO Gaming 8G, RTX 2060 EVO Gaming 8G A8G alias Advanced, et RTX 2060 EVO Gaming 8G OAG alias overclocked. En date du 10 mars, on pouvait trouver ces trois engins, mais il y a plein de questions.

Si on considère le fait que ce sont des simples RTX 2060 à base de TU106, la quantité de VRAM est étrange puisque sur le bus 192-bit, 6 gigots peuvent prendre place via 6 contrôleurs 32-bit, même s'il y en a plus. Si on considère que ce sont des cartes SUPER, on a un problème de nomenclature évident, puisque ça n'apparait jamais sur le nom des cartes. La solution qui pourrait être la bonne serait un TU106 complet, avec les 8 contrôleurs mémoire 32-bit actifs, mais des blocs désactivés un peu partout au sein des 3 GPC, histoire de recycler encore plus de puces, et d'offrir une quantité de VRAM meilleure. Le nombre de cuda cores resterait identique.

En tout cas, ceci pourrait expliquer que ce sont des RTX 2060, et pas des SUPER. Le terme EVO pourrait d'ailleurs correspondre à merveille à cette "évolution" des cartes RTX 2060, qui ne sont pas des SUPER. (Source EEC via PCGamesN)