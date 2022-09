Le prochain Call of Duty Modern Warfare 2 arrivera dans toutes les bonnes crèmeries le 28 octobre. La bêta ouverte a eu lieu le week-end dernier, et a donné l'occasion à GameGPU de faire le test. En général, la saga n'est pas bien gourmande, et nous avions pu constater cela lors du premier opus paru en 2019, pour lequel nous avions fait un test à retrouver ici (CoDMW). Avant le grand chambardement de fin d'année sur le secteur des GPU, voici un bilan avec les cartes actuelles, qui sont d'ores et déjà anciennes et de futures retraitées.

En 1080p, la RX 6900 XT domine de peu la RTX 3080 Ti, la RX 6800 XT en faisant de même avec la RTX 3080 avec un écart un peu plus marqué sans être péjoratif. En bas, la GTX 1070 ferme la route, précédée de la GTX 1080 et de la RTX 2060 SUPER, toutes battues par la RX Vega 56. Cette dernière, en pleine forme, égale même la RTX 2070.

En montant d'un cran en 1440p, le classement ne change pas, la seule variable, ce sont les moyennes qui tombent moyennement, c'est moyen moyen mais tous les moyens sont bons pour faire tomber les moyennes des cartes. En UHD, ça ne bouge pas en haut, même si ça se resserre. Pour avoir 60 ips, il faut a minima une RX 6800 côté rouge, ou une RTX 3080 côté vert. C'est le prix à payer pour s'amuser confortablement en UHD. Au final, ça tourne pas mal quand même, et c'est très loin d'être optimisé, une bêta ayant pour seul objectif de tester la jouabilité et de peaufiner le netcode.