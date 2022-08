Codemasters a épuisé toutes les ficelles de ses jeux de rallye avec seulement 3 expressions" : Dirt, Colin McRae et Rally. Chaque jeu utilisait au moins une de ces verbalisations. Nous nous sommes concentrés sur la série Dirt. Hélas, là aussi, notre galette de Colin McRe Dirt ayant disparu, nous sommes partis de Dirt 2 paru en 2009 pour finir par Dirt 5 publié fin 2020. Cela signifie que nous avons aussi savonné les routes de Dirt 3 et de Dirt 4. La licence a perdu définitivement son fun et sa partie rallye classique dans Dirt 5, comme elle a dégagé son moteur iconique EGO Engine pour un très discutable Onrush Engine. Au travers d'une spéciale, nous avons enfilé plus que modestement notre combi de "pilote", et ceci dans le but de voir les évolutions graphiques qui ont jalonné la série depuis 11 ans.

La carte graphique est toujours la même, la GIGABYTE RTX 3080 Ti Eagle, la config également, décrite sur la page YouTube de la vidéo, et c'est parti. Force est de constater que Dirt 2 était quand même la réussite sur les 4 opus testés, celui qui offrait des sensations de pilotages funs, mais avec un peu de "réalisme", et qui mettait l'accent sur le rallye avec des spéciales dépaysantes et agréables, avant que la licence ne prenne ce virage urbain et drift qui a détourné les fans de la série vers d'autres cieux. On constate que Dirt 3 et 4 ont un rendu aussi très proche, mais que Dirt 5 (Comptoiroscope Dirt 5 ici), s'il apparaît plus "chatoyant", offre des détails de décors pas terribles, le sol étant même grossier. Là aussi, les Dirt Rally très simulation sont visuellement plus réussis que Dirt 5, mais sont impossibles à jouer sans volant. Un Dirt 6 de la rédemption ?