Après celui des machines, voici le soulèvement des machins. Cette petite référence cinématographique vient illustrer quelque peu ce qui se passe au sein des meilleures ventes par revenus sur Steam (incl. DLC et microtransactions), puisque, comme vous pouvez le constater, le dernier DLC de Monster Hunter Rise fait parler de lui. Rappelons qu'il est exclusif aux PC et à la Nintendo Switch, du moins pour l'instant. Sinon on peut apercevoir le traditionnel jeu de tutures estival, comme chaque année, avec son lot de ventes et de billets violets (ça raque mieux que les billets verts).

TOP 10 DES VENTES (par revenus) SUR STEAM # Semaine 26

Semaine 25 Semaine 24 1 Steam Deck Steam Deck Steam Deck 2 Monster Hunter Rise: Sunbreak (DLC) Final Fantasy VII Remake Intergrade Final Fantasy VII Remake Intergrade 3 Monster Hunter Rise: Sunbreak (DLC) Tiny Tina's Wonderlands Chivalry 2 4 Raft Raft Monster Hunter Rise 5 DNF Duel Monster Hunter Rise Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge 6 F1 22 God of War Monster Hunter Rise: Sunbreak (DLC) 7 Monster Hunter Rise Monster Hunter Rise: Sunbreak (DLC) Elden Ring 8 Tiny Tina's Wonderlands Tiny Tina's Wonderlands V Rising 9 Rust Rust The Quarry 10 F1 22 Sekiro: Shadows Die Twice - GOTY Edition Starship Troopers: Terran Command

Du côté des ventes physiques de jeux vidéo selon le SELL (Syndicat des Éditeurs de Logiciels de Loisirs), on reste sur quelque chose de relativement standard au niveau des acteurs qui font le classement, avec The Quarry qui résiste essentiellement sur les consoles de la génération précédente. Mais surtout, et là vous allez être contents, les Sims nous accompagnent durant cet été avec leur extension qui fleure bon le sable chaud et les légionnaires. Sous le soleil, exactement. Voilà pour les références musicales, c'est tout pour nous.