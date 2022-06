Quand le papa de The Elder Scrolls et Fallout crée une nouvelle licence depuis 25 ans, forcément ça attire le regard. Surtout que la firme sait surfer sur le succès, et peut-être un peu trop avec les The Elder Scrolls Online, au détriment d'un vrai épisode de la série, en mode offline. Depuis 11 ans et demi que Skyrim est sorti, l'attente est longue pour tous les amoureux de Bordeciel qui n'ont cure du online et qui veulent du solo et avancer à leur rythme, aller où ils veulent, et quand ils le peuvent ! Bref, Starfield, sa nouvelle licence, vient enfin de voir du gameplay arriver, et cela a permis de voir les avancées visuelles.

On pourrait dire que c'est du Fallout dans l'espace, ou du Skyrim futuriste, on reconnait la patte graphique. En revanche, si graphiquement ce n'est pas exceptionnel, loin s'en faut, l'univers à explorer est énorme puisqu'il y aura 100 systèmes solaires et plus de 1000 planètes, toutes ouvertes pour une exploration quand ça vous chante. Le jeu arrivera en 2023 sur PC et XBoâte, puisque Bethesda a fait partie des acquisitions de la Raymonde il y a deux ans de ça. C'est quand même prometteur, et pour le coup, Bethesda a assuré la vidéo de gameplay avec 15 minutes où vous découvrirez l'univers, la personnalisation, l'arbre des compétences, etc. un beau début !