Ryzen avait marqué le retour d'AMD dans la concurrence du CPU. De fort belle manière, Ryzen a posé les bases d'une architecture qui pouvait évoluer, jusqu'à son apogée avec Zen 3. Les clients qui avaient opté pour un R5 1600 avaient fait le choix d'un rapport perf/prix intéressant, même si le R7 1700 constituait le meilleur ratio. Bien des années plus tard, AMD a lancé une version plus sage du 5600X, avec le 5600. Par rapport à son grand frère, il conserve les 6 coeurs et 12 threads, ainsi que ses 32 Mio de cache L3, mais perd 200 MHz en mode turbal. Moyennant quelques euros de moins que le 5600X, vous pouvez faire évoluer votre machine pour du gaming de bonne facture.

Justement, quelle est réellement la différence entre ces deux puces pour cette activité ? Techspot a utilisé une RX 6950 XT, la carte la plus rapide en rastérisation et en FHD, et une bien plus discrète RX 6600 XT, afin de voir si, sur ces définitions que sont le FHD et le QHD, le 5600 est capable d'apporter autant à l'une qu'à l'autre. La vérité, c'est qu'effectivement le gain est important, parfois plus que doublé, mais que c'est la RX 6950 XT qui y est le plus sensible, la RX 6600 XT limitant parfois les performances au point de n'apporter que quelques pourcents de perfs en plus entre les deux CPU. Mais indéniablement, la greffe d'un Ryzen 5 5600 est tout à fait bénéfique pour faire évoluer une machine, et tirer la quintessence de votre GPU.