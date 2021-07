Ça fait des années que Nixxes officie dans le monde du gaming. Une vingtaine bien soufflée, voilà l'expérience des Hollandais qui a motivé Sony à acheter le studio. Mais attention, Nixxes n'est pas à l'origine des jeux, il ne crée pas de contenu, ne développe pas un Soccer Championship 51 ou un Ninja Cry on the Field 69, son job c'est de porter les jeux depuis les consoles vers le PC, et il le fait bien. En effet, le premier nom qui vient à l'esprit est la dernière trilogie Tomb Raider, mais on peut aussi dire qu'à l'origine il y avait Sould Reaver Legacy of Kain (qui devrait subir un remaster prochainement), puis Deus Ex Human Revolution, Kane et Lynch, etc. Le pedigree est donc long et riche, et c'est une excellente nouvelle pour Sony qui a mis la main sur Nixxes, renforçant la volonté du japonais de porter ses plus grands titres à venir sur PC. En effet, Death Stranding, Horizon Zero Dawn ou encore Days Gone ont été rentables une fois portés sur PC, HZD 2 devrait prendre une paire d'années pour débarquer, et pourquoi pas un Gods of War ?

Par contre, c'est aussi une mauvaise nouvelle pour les joueurs PC, qui devront se miamer des portages bancals faits par d'autres studios, ou du moins des équipes n'ayant pas les compétences de Nixxes. Des exemples, il y en a plein, de bon jeux console qui sont devenus minables sur PC. Par contre pas un mot sur le pognon que la transaction a dû coûter !

contrairement aux apaprences, Sony est content de se faire Nixxes !