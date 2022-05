Cette semaine, on a du vampire à foison, que ce soit dans l'un ou l'autre des classements, mais comme à notre habitude, on va démarrer avec les meilleures ventes par revenus sur Steam (incl. DLC et microtransactions). Et on a donc el famoso V Rising toujours au top de sa forme avec un Elden Ring qui s'accroche à la vie juste derrière, mais on notera aussi le sympathique My Time at Sandrock, qui fait bien mieux que le timide Sniper Elite 5 malgré un budget qu'on imagine bien moindre. Sympa.

TOP 10 DES VENTES (par revenus) SUR STEAM # Semaine 21

Semaine 20 Semaine 19 1 V Rising V Rising Steam Deck 2 Steam Deck Steam Deck Stellaris: Overlord (DLC) 3 Elden Ring Arma Reforger Elden Ring 4 FIFA 22 Elden Ring The Forest 5 My Time at Sandrock V Rising - Founder's Pack: Eldest Bloodline We Were Here Forever 6 V Rising - Founder's Pack: Eldest Bloodline Valve Index VR Kit Songs of Conquest 7 Valve Index VR Kit The Forest Valve Index VR Kit 8 Hatsune Miku: Project DIVA Mega Mix+ - VIP Edition (KR) FIFA 22 Monster Hunter Rise 9 No Man's Sky Titanfall 2 Red Dead Redemption 2 10 Sniper Elite 5 Old World Red Dead Redemption 2

Et du côté des ventes physiques de jeux vidéo selon le SELL (Syndicat des Éditeurs de Logiciels de Loisirs), on a aussi droit à du vampire, un peu plus timorée cela dit, sans doute à cause du trop plein de soleil qui s'infiltre dans le classement du SELL... Mis à part ce lascar, on peut dire sans sourciller que c'est plutôt calme, avec peut-être un Sniper Elite 5 qui viendra pointer son nez la semaine prochaine. On mise une petite pièce dessus quand même, et au vu la faiblesse des sorties sur les dernières semaines, on ne prend pas trop de risques.