Il y a deux jours, NVIDIA lançait sa RTX 3080 12 Gio, dans le silence le plus complet. Nous nous posions des questions, pour lesquelles nous n'aurons jamais de réponse, nous émettions juste des hypothèses parmi tant d'autres, toutes étant aussi recevables les unes que les autres. Pour faire court, c'est une RTX 3080 avec 256 cuda cores de plus, et un setup mémoire identique à celui de la RTX 3080 Ti. Par conséquent, nous nous attendons à des performances situées entre les deux, plus ou moins proches de la RTX 3080 FE ou la 3080 Ti FE au gré des définitions d'écran et des affinités du moteur avec la qualité de la VRAM.

Ce n'est pas évident de trouver des articles, mais Guru3D a fait le sien. Il en ressort effectivement que la carte, une MSi Supprim X, navigue entre les deux références citées, et parfois devant la RTX 3080 Ti FE, mais aussi la 3080 Ti Supprim X (il faudra regarder les liens et recouper les scores, à condition que les scènes de test soient identiques d'un article à l'autre). C'est donc assez surprenant, mais le refroidisseur sur la Supprim X doit être plus efficace que celui de la RTX 3080 Ti FE, et donc les fréquences doivent être plus hautes en charge par le biais de GPU Boost 4, tant que l'enveloppe de consommation ne bride pas. C'est donc mieux que ce à quoi nous nous attendions, par contre, nous ne sommes pas déçus des prix, ils sont bien hauts, bien profonds, comme d'hab' quoi !

Les deux places libre ont été comblées sur la 3080 12 Gio