Sans être passionné de Nintendo, sans être même fan de la marque, vous avez au moins entendu parler d'ocarina of Time, pour peu que vous ayez un certain âge. Car c'est en 1998 que le titre est arrivé sur la Nintendo 64, et a connu un succès monumental, un peu comme tous les Zelda finalement. C'est avant tout un succès de coeur aujourd'hui, le jeu étant techniquement dépassé même si très en avance à son époque, rappelons qu'Unreal sur PC venait aussi de mettre une rouste à tout ce qui se faisait à ce moment, et qu'Half Life venait également de révolutionner le jeu PC par son intro et son ambiance inimitables.

En tout cas, les moddeurs et développeurs ont des outils actuellement pour donner libre cours à leurs envies. Initié sur Patreon, le projet de porter Ocarina of Time sur l'Unreal Engine 5 a trouvé une première porte de sortie. Patreon ayant permis au moddeur d'upgrader sa machine pour pouvoir développer dessus, il nous gratifie du niveau Village Cocorico recréé entièrement, avec le nouveau moteur qui animera STALKER 2 par exemple. Ça se regarde sans stress, et surtout ça rappellera des souvenirs aux nostalgeeks, même si le passage au moderne lui fait perdre quelque peu le charme de l'ancien.