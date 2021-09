Notre point hebdo sur les meilleures ventes par revenus sur Steam (incl. DLC et microtransactions) nous indique clairement que Deathloop a réussi à susciter l'intérêt des joueurs. Avec des évaluations plutôt positives sur la plateforme de Valve, une appréciation globale des joueurs un peu en deçà et une bonne réception de la presse, Deathloop a réussi son coup en tout cas, en témoigne le tableau ci-dessous. On pourra noter aussi le sympathique Timberborn qui réalise une belle perf, et surtout Naraka qui se fait sa place depuis plusieurs semaines.

TOP 10 DES VENTES (par revenus) SUR STEAM # Semaine 36 Semaine 35 Semaine 34 1 Deathloop Tales of Arise Battlefield V 2 Tales of Arise Tales of Arise Pathfinder: Wrath of the Righteous 3 Deathloop Pathfinder: Wrath of the Righteous NARAKA: BLADEPOINT 4 NARAKA: BLADEPOINT NARAKA: BLADEPOINT Pathfinder: Wrath of the Righteous 5 NBA 2K22 No Man's Sky Destiny 2: The Witch Queen Deluxe + Bungie 30th Anniversary Bundle 6 Red Dead Redemption 2 Tales of Arise: Ultimate Edition Valve Index VR Kit 7 Timberborn NBA 2K22 Aliens: Fireteam Elite 8 Valve Index VR Kit Battlefield V Tales of Arise 9 New World Life is Strange: True Colors No Man's Sky 10 Valheim Red Dead Redemption 2 Phasmophobia

En ce qui concerne les meilleures ventes physiques de jeux vidéo selon le SELL (Syndicat des Éditeurs de Logiciels de Loisirs), on observe du changement, notamment sur PC où les Sims sont détrônés par Tales of Arise et Life is Strange, Flight Sim se chargeant de compléter le podium. Et sur consoles, on navigue entre les sorties récentes qui éclipsent totalement les habitués, avec donc encore une fois Tales of et le dernier LiS, et surtout un NBA 2K22 que les gens continuent d'acheter, on ne sait pas pourquoi...