La tendance est profitable, la série des Resident Evil en est la preuve irréfutable, surtout quand le boulot accompli est excellent et apporte réellement une plus-value par rapport au jeu originel. On a eu droit à des remakes complètement loupés, comme Kingdom of Amalur, pour lequel nous avions réalisé un Comptoiroscope édifiant ! Dead Space est un survival horror paru il y a fort fort longtemps sur Origin/EA, animé par feu l'Unreal Engine 3, et qui avait cartonné. En effet son ambiance était stressante à souhait, le bestiaire dérangeant, et surtout, ce jeu était une surprise, car personne ne l'attendait à pareille fête lorsqu'il fut lancé. Du coup, EA s'est dit que ça ne serait pas mal de le relancer en version améliorée, surtout que le consoles new gen sont là, du moins quand on arrive à en choper une !

Mais pour ce remake/remaster, la firme a confié les clés du camion à Motive, et c'est avec l’aide du Frostbite dernière génération que Isaak Clarke va revivre son histoire cauchemardesque. Pour fêter l'annonce, car il faut dire qu'elle fait quand même plaisir tant le jeu originel était unanimement salué par le public et la critique, EA publie un trailer 3D qui pédale avec le moteur du jeu. Nous ne savons en revanche pas si le ray tracing, le DLSS ou le FSR seront de la partie, on imagine que ça fait partie des trucs qui seront dévoilés au fur et à mesure, afin de conserver la hype. Vous voulez une date, eh beh on l'a pas. Zut !