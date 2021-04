C'est en toute simplicité que nous allons vous exposer les meilleures ventes par revenus sur Steam (incl. DLC et microtransactions) dans un tableau magnifique. Ouais, comme d'hab. Mis à part la confirmation du succès d'Outriders auprès des joueurs, n'en déplaise à une certaine presse, It Takes Two se veut également solide sur les appuis, alors que la fin du règne de Valheim semble se profiler au loin. Notons également Forza Horizon 4 qui fait son retour, et pas que chez Valve.

Eh oui, car si l'on en croit les ventes physiques de jeux vidéo selon le SELL (Syndicat des Éditeurs de Logiciels de Loisirs), Forza Horizon 4 attire toujours les possesseurs de Xbox One, qui n'ont curieusement pas franchi le cap Outriders. Car s'il est bien un jeu qui cartonne sur la semaine 13, c'est bien le dernier titre publié par Square Enix. Même notre plateforme fétiche se paye le luxe de l'afficher en 2e position, derrière ce bon vieux Flight Sim qui est bien parti pour rester un bon bout de temps sur ce podium des ventes physiques sur PC.

TOP 10 DES VENTES (par revenus) SUR STEAM # Semaine 14 Semaine 13 1 Outriders Outriders 2 It Takes Two It Takes Two 3 Forza Horizon 4 The Binding of Isaac: Repentance 4 Sea of thieves Valheim 5 Horizon Zero Dawn™ Complete Edition Valve Index VR Kit 6 Halo: The Master Chief Collection Horizon Zero Dawn™ Complete Edition 7 Valheim Evil Genius 2: World Domination 8 Valve Index VR Kit The Elder Scrolls Online - Crown Packs 9 Euro Truck Simulator 2 - Iberia Counter-Strike: Global Offensive - Operation Broken Fang 10 The Binding of Isaac: Repentance Cyberpunk 2077