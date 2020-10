C'est qu'il va finir par arriver, ce Cyberpunk 2077, et les meilleures ventes par revenus sur Steam (incluant DLC et autres microtransactions) sont là pour nous prouver que la hype est encore bien présente. Pour preuve le titre de CD Projekt RED n'en finit plus de s'écouler en préco alors que sa sortie officielle n'aura lieu que le 19 novembre. Sinoon, à part ça, peu de changement par rapport à la semaine précédente, avec un AoE3 qui repart aussi vite qu'il est arrivé en cédant sa place au nouveau Amnesia: Rebirth. On reste sur de la logique.

Logique aussi du côté des meilleures ventes physiques de jeux vidéo selon le SELL (Syndicat des Éditeurs de Logiciels de Loisirs), puisqu'on retrouve là aussi des têtes connues notamment certaines déjà présentes depuis plusieurs semaines. Donc FIFA 21 se vend très bien en physique, en plus de pomper les sous des joueurs qui ne peuvent s'empêcher d'ouvrir des packs de cartes... Bien joué EA. Sur consoles, ça bouge relativement peu avec du gros titre et une nouveauté, mais c'est surtout sur PC qu'on notera la disparition des Sims au profit d'un Tom Clancy vieux de trois années. Bon, les Sims 4 ont 6 ans, nous direz-vous... Bref.

Top Ventes du S.E.L.L Semaine 42 Semaine 41 # PC PS4 Xbox One PC PS4 Xbox One 1 FIFA 21 FIFA 21 FIFA 21 FIFA 21 FIFA 21 FIFA 21 2 Microsoft Flight Simulator Crash Bandicoot 4: It's About Time Crash Bandicoot 4: It's About Time Microsoft Flight Simulator Crash Bandicoot 4: It's About Time FIFA 21 – Édition Champions 3 Tom Clancy's Ghost Recon: Wildlands The Last Of Us Part II Ride 4 Les Sims 4 : Édition Standard FIFA 21 – Édition Champions Crash Bandicoot 4: It's About Time