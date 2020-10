Le 5 novembre, le voile sera levé sur les nouveaux CPU AMD, connus sous le nom de code Vermeer, et animés par les coeurs Zen 3. Dire qu'ils sont attendus pour rattraper le coup en gaming face aux CPU Intel est un euphémisme, car en applicatif ils devraient encore plus enfoncer le clou que ne l'ont fait les déjà remarquables CPU Zen 2. Si 4 pièces sont dévoilées, il y a de grands espoirs qu'il y en ait d'autres par la suite, comme on l'indiquait sur ce billet.

En tout cas, la famille complète a été flashée sur Geekbench. Le but étant de voir ce que cela donne, voici les scores simple et multi pour chacune des puces. Le petit 5600X avec ses 6 coeurs et 12 threads a affiché 1583/8387 points, le 5800X avec ses 8 coeurs et 16 threads a terminé à 1619/10096 points. Le plus imposant 5900X avec 12 coeurs/24 threads a établi 1647/12601 points, et enfin le flagship 5950X avec 16 coeurs et 32 threads termine avec 1661/15804 points au compteur.

Vous voyez que le score simple coeur est croissant avec la nomenclature des CPU. Cela vient du fait que les turbo enregistrés par le bench le sont pour un seul coeur activé, et donc le boost est maximal dans ces conditions. Et comme pour Zen 2, plus on monte en nomenclature, plus les processeurs sont capables de fréquences plus élevées. Le 5600X a affiché 4.64 GHz, le 5800X était à 4.84 GHz, le 5900X a débité 4.94 GHz, et le 5950X le joli score de 5.04 GHz. Le challenge, ce sera de faire tenir le max de fréquence tous les coeurs activés, mais ça ne sera pas facile. (Source Tum Apisak)

FX-9590 : "OMFG, 5 GHz sur un CPU AMD, et qui le tient ? Wow"