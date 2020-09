Ventes de jeux vidéo : et c'est le but !

Soyez rassurés chers amis piliers de Comptoir, les Sims réintègrent les ventes physiques de jeux vidéo selon le SELL (Syndicat des Éditeurs de Logiciels de Loisirs) en semaine 38 ! C'est qu'ils nous on fait flipper, les bougres d'ânes, mais nous sommes heureux de vous annoncer qu'ils sont saint et saufs. Ces petits personnages qui parlent de la même façon que Thibault après sa sixième binouze nous avaient manqué, nous étions inquiets. À côté de ça, c'est l'heure de jouer un peu au foot sur console, avec vos potes et - justement - quelques binouzes. Comme chaque année, en somme.

Chez Valve, si on regarde les meilleures ventes par revenus sur Steam (incluant DLC et autres microtransactions), on constate peu de variations par rapport à la semaine précédente, en tout cas dans la première moitié du tableau et à l'exception du remake de Mafia évidemment. La suite, vous le constatez avec nous, est un mélange dû aux diverses promotions et précommandes, mais aussi à une sortie récente qui a su trouver son public et à un nouveau patch pour NMS, qui est assez souvent, il faut le dire, suivi d'un regain d'intérêt de la part des joueurs. Voilà pour ce p'tit bilan hebdomadaire.

Top Ventes du S.E.L.L Semaine 38 Semaine 37 # PC PS4 Xbox One PC PS4 Xbox One 1 Microsoft Flight Simulator Marvel's Avengers Marvel's Avengers Microsoft Flight Simulator Marvel's Avengers Marvel's Avengers 2 Les Sims 4 : Édition Standard eFootball Pro Evolution Soccer 2021 eFootball Pro Evolution Soccer 2021 Kingdom of Amalur Re-Reckoning Édition Collector NBA 2K21 NBA 2K21 3 Marvel's Avengers NBA 2K21 NBA 2K21 Marvel's Avengers NBA 2K21 - Édition Mamba Forever Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2