Live Twitch • As Far As The Eye et au-delà

On se fait un p'tit jeu indé aujourd'hui, ça faisait longtemps, et c'est donc As Far As The Eye que nous allons tenter de faire boguer. Ça nous vient du studio français Unexpected, on avait déjà testé la démo mais là on entre dans le vif du sujet. N'oubliez pas que vous pouvez aussi suivre le live directement sur Twitch et suivre la chaîne via le bouton "❤ Suivre".

Début du live vers 16h

puis changement de jeu vers 18h-18h30