Deuxième édition de l'évènement organisé par ZeratoR, la ZLAN 2020 aura lieu à Lyon du 28 au 30 août. En vue de notre participation, on va donc s'entraîner et les lives porteront sur un ou plusieurs de ces jeux : Age of Empires II, Civilization VI, Golf It!, Heave Ho, Minecraft, Overcooked! 2, PUBG, Shootmania Storm, Worms WMD. N'oubliez pas que vous pouvez aussi suivre le live directement sur Twitch et suivre la chaîne (via le bouton "Suivre").

Début du live vers 18h.