Death Stranding est arrivé hier, et ainsi les PCistes ont pu jouer à ce jeu qui souffle le chaud et le froid. Adulé comme étant un chef d'oeuvre de la SF et de réalisation, le jeu par moment se révèle ennuyeux, ce qui au moins a le mérite de faire vivre la même expérience du personnage central au joueur assis pépère dans son fauteuil. Le Decima Engine quand même offre des décors superbes, même si on trouvera toujours à redire sur l'environnement ouvert propice à ce genre de prouesse.

Il a été testé par deux sites, Gamegpu et Guru3D. Au lieu de se concentrer sur le haut des tableaux, les places tenues par les différentes cartes sont anecdotiques et sont peu ou prou conformes aux forces en présence, on va mater le bas ! Car c'est là que l'on va pouvoir admirer la souplesse du moteur, avec du TAA en qualité très haute. En 1080p, RX 5500 XT, GTX 1050 Ti et RX 560 tournent autour des 35 ips, une GTX 1650 tope autant que la RX 470 8Go (56 ips chez GGPU), la GTX 1650 SUPER est derrière la RX 470 chez G3D). En montant en 1440p, la RX 470 est la plus basse assurant un taux d'image par seconde propre (44ips chez G3D), la GTX 1650 4Go occupe le même poste chez GGPU (40 ips). Enfin en UHD, la GTX 1660 SUPER affiche 35 ips, 38 sur l'autre test, c'est une valeur que nous considérons comme à ne pas réduire pour ne pas être gêné. Comme vous le voyez, ça pédale très bien à fond et TAA sur toutes les cartes.

Sauf que le jeu gère le DLSS 2.0 pour toutes les RTX, et Fidelity FX pour toutes les cartes. Et de ce fait, ça change complètement la donne, le jeu étant sacrément boosté avec ces technologies, ce qui permet par exemple à la GTX 1660 de passer à 48 en UHD ! Par effet de cascade, c'est tout bénef pour tout le monde. Pour voir les effets du DLSS 2 sur une RTX 2060, on est à 59 ips en UHD. Bon jeu !