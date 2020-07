Même s’il ne correspond que vaguement à la définition du mot "sport", l’eSport a véritablement le vent en poupe, au point où l’on pourrait un jour voir la discipline se faire une place dans les JO (alors que d’autres activités bien plus légitimes attendent toujours leur tour, mais bon, l’argent d’abord). Cela dit, ce n’est pas encore fait. En attendant, il n’est pas rare de voir les fabricants de hardware s’associer avec tel ou tel nom d’une équipe, à l’image de ce que ASRock a fait longtemps avec le précurseur Fatal1ty, ce qui nous donne généralement des éditions limitées sur la base d’une référence déjà existante, avec un nouveau maillot pour l’occasion et souvent un prix gonflé.

GIGABYTE l’avait déjà fait précédemment avec une Z390 Aorus Master blasonnée G2, le constructeur remet ça avec le modèle Z490 Aorus Ultra - orientée milieu de gamme (la nouvelle « classe moyenne » avec le Z490), on descend donc virtuellement d’un cran, mais certainement pas en matière de prix ! Ce n’est pas un modèle que nous avons testé — nous avons eu entre les mains les Z490 Aorus Elite AC et Z490 Vision G. Sachez que l’Aorus Ultra s’insère sous la Z490 Vision D et devant la Z490 Aorus Pro AX, techniquement et en prix, tandis que cette version G2 Limited Edition se permet de dépasser la Z490 Aorus Master, qui est disponible à 417,90 €, et vous coûtera au minimum 449,99 € en France, contre 309,90 € pour un modèle Z490 Aorus Ultra original, et ce pour vraiment pas grand-chose...

Techniquement, c’est tout à fait la même chose : 12 phases VRM, , 3 slots PCIe (x16, x8/x8 ou x8/x8/x4), 3 emplacements M.2 PCIe 3.0 et 6 ports SATA. Ensuite, un contrôleur Intel i225 2,5 Gigabit avec une puce Intel AX201 Wi-Fi 6. La mobale embarque aussi 3 ports USB 3.2 Gen2 Type-A, un autre USB 3.2 Gen2 20 Gbps Type-C, 2 USB 3,1 Gen1 Type-A, 4 ports USB 2.0, du DisplayPort 1.4 ; puis 5 jacks audio et du S/PDIF attachés à une puce ALC1220-VB HD de Realtek. Visuellement, et c’est là où ça change un peu, on découvre de nouveaux accents rouges et le logo de l’équipe G2, chouette !

Finalement, c’est du côté accessoire qu’on trouvera des « nouveautés ». La Z490 Aorus Ultra G2 Limited Edition inclut un DAC USB ESS Sabre ES9280CPRO à brancher sur USB-C et qui dispose d'une sortie jack 3.5 mm - à titre de comparaison, la Z490 Aorus Master intègre un DAC ESS ES9118EQ, le modèle presque ultime à 900 € Z490 Aorus Xtreme un combo ESS ES9219P (panneau avant), ESS ES9018K2M (panneau arrière) et aussi le DAC USB-C ES9280CPRO - dans tous les cas avec du Realtek ALC1220-VB aux fesses. On peut donc supposer que le modèle G2 profitera d’un traitement audio proche ou équivalent à l’Xtreme bien plus chère, surtout pour ceux ayant une capacité auditive surhumaine et très sensible. Cerise sur le gâteau, le bundle comprend aussi une plaque en aluminium engravée avec la signature de kennyS, le prodige CS:GO de G2…

Le p'tit accessoire qui fait toute la différence (de prix).

Voilà, on comprend donc que c’est un produit à réserver aux vrais fans et aux membres eux-mêmes de l'équipes G2, ou ceux qui préfèrent le blason G2 à l’oiseau Aorus, et n’ont pas grand-chose à faire du rapport prestations/prix.