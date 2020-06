Mais qui voilà ? Un Polaris 12 sortit tout droit de son EHPAD, le temps d’une petite balade pour cette architecture vieille de 4 ans et qui en a déjà vu passer deux autres depuis, Vega et Navi. Certes, on peut encore trouver un paquet de références RX 500 en magasin, à ce stade ça force tout de même un peu le respect - mais certainement pas autant qu’Inel qui nous a servi du Skylake depuis 2015. Bon, il est quasi certain que cette résurrection temporaire de Polaris chez ASUS passera surtout inaperçue.

On découvre ainsi chez le constructeur cette « nouvelle » Phoenix Radeon 550 ou PH-550-2G, au format réduit et radiateur ventilé dual slot, elle embarque donc les 512 unités de calculs d’un GPU Polaris 12 de Radeon 550 à 1183 MHz et 2 Go de GDDR5 à 6 Gb/s sur une interface 64-bit, une connectique variée avec du DVI, DisplayPort 1.4 et HDMI 2,0 b. Ce n’est évidemment pas le genre de carte à utiliser pour du jeu, hormis peut-être de très vieux titres et en basse définition, mais elle devrait convenir pour un usage multimédia dans un HTPC budget et compact.

Sur le papier, cette carte représente le bas du bas du tableau derrière la Phoenix Radeon RX 550 de 2017 d’ASUS, aujourd’hui EOL, dont le GPU Polaris 12 profite de 640 unités de calcul, 2 à 4 Go de GDDR5 6/7 Gb/s selon les versions, et sur un bus 128-bit — voir les caractéristiques des Radeon RX 550 et Radeon 550 chez AMD.

Comme mentionné au début, les RX 500 sont encore nombreuses et des RX 550 se trouvent encore autour de la centaine d’euros, ce qui veut dire que cette Radeon 550 va devoir taper bien bas si Polaris compte un jour pouvoir prendre sa retraite pour de bon et sur un terrain qui devrait donc l’amener en face de la GT 1030 de Nvidia.