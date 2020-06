Alors qu'on l'imagine malheureusement attendu par peu de monde, Beyond Blue nous a quand même fait de l'oeil, c'est pour cela qu'on vous propose de le découvrir avec nous. Et quoi de mieux qu'une sortie en pleine semaine mondiale de l'Océan pour en profiter, hein ? N'oubliez pas que vous pouvez aussi suivre le live directement sur Twitch et suivre la chaîne via le bouton "❤ Suivre".

Début du live vers 16h