Desperados 3 arrivera dans les bonnes boutiques le 16 juin, donc dans 8 jours à présent. Il vous permettra de prendre encore la destinée en main de John Cooper, ainsi que celle de sa clique de mauvaises tronches, et tout ça dans un univers Far West sympathique. On pourrait presque dire que c'est un RDR2 en vue 3/4 dessus, en 3D, et plutôt joliment réalisé. Et quoi de mieux qu'une démo pour se faire un avis sur un titre ?

GOG permet à chacun de télécharger la démo du jeu, et là où on peut dire qu'on ne se fout pas de nous, c'est qu'elle offre les deux premières missions du jeu, ce qui vous occupera entre une heure trente et deux heures selon votre dextérité à prendre en main la bande de joyeux drilles. La première mission est un tuto déguisé, la seconde vous propose de maitriser une bande de bandits. Et comme c'est GOG, il n'y a donc pas de DRM ou autres plateforme obligatoire. Par contre, si vous voulez la tester, il vous faudra un peu de patience, surtout si vous n'êtes pas fibrés, car elle pèse quand même la bagatelle de 5.7 Go. Sinon, vous pouvez toujours mater un peu de gameplay