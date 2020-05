AMD Threadripper 3980X, toujours entre légende et realité

Au lancement de la famille Threadripper, suivi du couronnement de la gamme par l’énorme 3990X, d’aucuns avaient remarqué le trou relativement béant entre les 32 cœurs du 3970X et les 64 du nouveau roi, et accessoirement l’absence d’une nomenclature en XX8X comme c’est le cas pour les autres gammes.

Néanmoins, lors d’une interview avec Tom’s en janvier, Robert Hallocks expliquait déjà qu’AMD avait constaté, avec la génération Threadripper précédente, que le consommateur choisissait rarement la « puce du milieu », mais optait surtout pour celle située avant ou pour le plus gros modèle disponible. De ce fait, il avait précisé que l’entreprise n’avait pour l’instant aucun projet de Threadripper 3000 avec 48 cœurs, du fait d’un intérêt commercial limité.

La question à propos de ce fameux Threadripper 3980X avait certainement été soulevée à nouveau suivant son apparition dans le code de CPU-Z le dernier jour de 2019, indiquant qu’AMD avait peut-être au moins pendant un temps considéré son lancement, mais ce serait rétracté ? Il faut dire qu’un tel modèle supplémentaire impliquerait sans aucun doute une réduction du nombre de puces éligibles pour les EPYC 48 cœurs, une famille par ailleurs déjà très demandée, tandis qu’il faut aussi satisfaire les besoins des autres 3990X et 3970X.

Un peu contre toute attente, une capture un peu étrange sous CPU-Z 1.91.0 a été partagée sur Twitter chez @NPCdes0, avant d’être supprimée, et qui nous montre un soi-disant AMD Ryzen Threadripper 3980X 48 cœurs sur son socket sTRX4. Le hic, c’est que CPU-Z semble avoir reconnu la présence d’un 3990X dans la case « spécification », semant le doute quant à l’authenticité de la capture, potentiellement éditée à la main. À moins qu’il ne s’agisse d’une simple erreur d’identification de la part du programme, en compagnie d’un sample 3980X d’essai ? Allez savoir.

Au fond, l’hypothèse d’une telle référence n’est évidemment pas tirée par les cheveux, vu que rien n’empêcherait la chose techniquement parlant, ce serait plutôt son intérêt commercial qui doit encore travailler l’esprit d’AMD et le fait de vouloir privilégier la famille EPYC. En attendant, entre un 3990X à plus de 4000 € et un 3970X dès 2110 €, le podium des 3000 balles reste encore vide. Peut-être AMD se garde-t-il le 3980X comme levier au cas où les ventes du 3990X commençaient à vaciller ? (Source : Tom's)