S04E15 • 6 avril - 12 avril 2020

• C'est nouveau, ça vient de sortir

ANNIE:Last Hope est sorti de son early access mardi 7 avril et a été développé par Pixel Rice. C'est un jeu de shoot en vue du dessus avec un style voxel sympatoche, dans lequel vous luttez contre des zombies... Encore une fois... La page Steam...

Armed to the Gears est sorti de son early access mercredi 8 avril et a été développé par Deonn Software. Lui aussi est un jeu de shoot, mais avec des mechas cette fois, et en plus c'est un jeu indé, alors on raque 5 balles et on fait pas les difficiles. Le site du jeu...

Disaster Report 4: Summer Memories est sorti mardi 7 avril et a été développé par Granzella. Un tremblement de terre, une ville détruite, une survie qui s'organise... Oui mais voilà, c'est vous qui décidez de qui survit et qui on laisse derrière, eh ouais, c'est dur. Le site du jeu...

Dreamscaper: Prologue est sorti mercredi 8 avril et a été développé par Afterburner Studios. Action-RPG qui sert d'introduction au jeu complet qui devrait sortir plus tard, Dreamscaper vous emmène dans une aventure de type roguelite pour au moins 5 heures. La page Steam...

Plebby Quest: The Crusades est sorti jeudi 9 avril et a été développé par PiedPipers Team. Jeu de stratégie au tour par tour avec un p'tit côté Civ, mais en complètement déjanté. Dispose d'un mode scénario et d'un mode bac à sable pour faire les fifous. Le site du jeu...

• Focus

Peut-être avez-vous passé un live de Call of Duty: Modern Warfare 2 Remastered Campaign (et pour ceux qui ont loupé le coche, du gamepaly de MW2 Remastered est dispo pour votre plus grand plaisir) mais sachez que le titre édité par Activision est disponible depuis le début du mois pour les possesseurs de PlayStation 4. Cette exclusivité d'un petit mois prendra d'ailleurs fin le 30 avril prochain, date à laquelle le jeu sera disponible sur PC et XBox One, pour le plus grand bonheur des fans de la licence. Et des fans de la première heure, il y en a un bon paquet, n'en déplaise au vieux réac' de l'appartement d'en face.

Bah ouais, MW2 c'est quand même un des très bons Call of Duty. Sans transition, qui se souvient de la polémique autour de la mission "Pas de Russes" au cours de laquelle vous deviez "marcher tranquillement" dans un aéroport ? La polémique est toujours là, ceci dit, et des options vous permettent d'ailleurs d'édulcorer un peu le jeu (sang, tout ça...). Alors évidemment, quand on est majeur et bien câblé, on s'en bat l’œil de cette censure et on met tout à fond pour se faire un petit kif qui ne fera jamais de nous des terroristes en puissance. Par contre, celui qui touche à la BX, on le torture direct...

• Correctifs, DLC, blabla...

• Mini concours

À gagner cette semaine : Dead Rising 4

Pour participer, soyez inscrit au CDH et laissez un ragot en rapport ce Gamotron.

Doublez vos chances en suivant (bouton "❤ Suivre") la chaîne Twitch powered by CDH.

Clôture des participations vendredi 17 avril à 20h.