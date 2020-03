Le jeu est prévu pour dans quelques jours, le 3 avril précisément. Jeudi dernier, la démo de Resident Evil 3 fut publiée, et cela a permis aux fans de confirmer qu'ils achèteront le titre, et aux néophytes de se faire à la maniabilité et à l'ambiance stressante. Capcom, de son côté, se prépare à voir l'accueil qui sera réservé au jeu, et de notre côté nous ne cracherions vraiment pas sur un remake ou un reboot du Resident Evil 4 et du Code Veronica. Le RE Engine est souple, et visuellement est agréable. Il manque, bien entendu, les fameuses interactions avec le décor, où une simple boîte d'allumettes au sol vous bloque le personnage qui court... sur place !

Gamegpu a fait son test, selon les 3 définitions standard. En 1080p, les Radeon sont bien, la Radeon VII étant proche de la RTX 2080 SUPER, la RX 5700 XT étant un chouia derrière la RTX 2070 SUPER, la RX 5700 collant la RTX 2070, la RX Vega 56 se plaçant juste derrière la RTX 2060 SUPER, alors que RX Vega 64 se positionne juste devant cette RTX 2070. Le classement en 1440p ne change pas, sauf les valeurs qui baissent bien, mais qui restent tout à fait excellentes. On notera que les cartes à 4 Go de VRAM souffrent, mais le preset Max impose une quantité de VRAM conséquente qu'il reste possible de dépasser, mais au prix des performances. En UHD, les choses ne changent pas trop, on assiste à quelques inversions de cartes par rapport au WQHD, mais ça pédale très bien et peu de gens seront laissés sur le carreau si'ils ont GTX 1070 Ti et supérieur ! Ci-dessous la démo en entier !