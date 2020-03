Live Twitch • Golf It! pour se détendre

Un petit Golf It!, ça vous dit ? Que ce soit pour le fun, avec les viewers, en speedrun ou tout simplement pour améliorer nos propres records, nous vous proposons une soirée chill sur ce jeu de minigolf. Prévoyez les binouzes. N'oubliez pas que vous pouvez aussi suivre le live directement sur Twitch et suivre la chaîne via le bouton "❤ Suivre".

début du live vers 17h