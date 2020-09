On sait depuis quelques semaines que le Saminou des Garrigues se pointera le 24 septembre prochain. C'est la période des retours, puisque Nomad fera le sien 6 jours avant celui de Sam. On attend de ce jeu du fun à outrance, un gameplay simple, un bourrinage de tous les instants, un humour potache / gros bras délicieux, c'est ni plus ni moins que l'ADN de la saga. En revanche, ce qu'on attendait pas spécialement c'étaient les configurations. Et là, il faut le dire, Croteam cogne fort !

alors quoi ? mini reco OS Windows 10 x64 Windows 10 x64 (1909) CPU Quadcore @ 2.5 GHz Octocore @ 3.3 GHz RAM 8 gigots 16 dindes GPU GTX 780/970/1050 ou Tadeon 7950/280/470 GeForce 1080/2060 ou Radeon Vega64/5700 API DX11 DX12 et Vulkan Dédé 40 Go 40 Go

Autant le minimum est donné pour avoir du 720p à 30 images par seconde, autant ça reste quand même violent pour une définition si basse, on a vu dans un article récent que Kepler ou encore Maxwell 2 en avait encore largement sous le capot pour du 1080p, alors du 720p... Quant aux requis pour figurer dans le Hall of Tableau Recommandé, on passe un autre stade. On imagine qu'un FX8370 sera bien moins à l'aise qu'un 9900K, malgré les 8 coeurs demandés à 3.3 GHz, mais la carte graphique non plus n'est pas rigolote : RDNA ou Turing, un peu de Vega et de Pascal.

Au final, difficile de penser quoi que ce soit, les épisodes passés n'étaient pas spécialement gourmands ni très beaux, le fun était là pour minimiser les visuels légers du jeu. Mais là, Croteam aurait-il changé de moteur et transformé son vieux Serious Engine ? 10 jours à attendre pour savoir ! Pour l'instant, voilà la nouvelle Papamobile de Sam, classe !