Après The Blind Forest et sa bande son mémorable, voici le nouvel épisode d'Ori avec Ori and the Will of the Wisps. On vous en avait parlé lors d'un focus dans le Gamotron S04E02, eh bien il devient réalité. La sortie est prévue demain, soit le 11 mars, et on en profite pour le présenter en avant-première. N'oubliez pas que vous pouvez aussi suivre le live directement sur Twitch et suivre la chaîne via le bouton "❤ Suivre".

aujourd'hui à partir de 17h