Nvidia a publié ses pilotes 445.75 lundi avec le lancement du DLSS 2.0. Toutefois il y avait un bug signalé, certaines personnes jouant à des jeux DX11 ne pouvaient pas activer l'Image Sharpening à partir du panneau de contrôle. C'est la seule raison d'être de ce hotfix, estampillé 445.78. Notez que cela fonctionnait quand même à partir du Geforce Experience, puisque c'est aussi une autre façon de l'activer sans avoir à rentrer et sortir du jeu pour faire des réglages et voir l'impact visuel. Avec le GFE, cela se fait à la volée, en temps réel. C'est tout, pour le moment, et comme on dit, attention à la poule qui mue !