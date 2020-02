Deuxième édition de notre défi pour cette soirée exceptionnelle à base de duel entre votre serviteur et GalinoTV, un streamer adepte du tryhard. Au programme, trois manches sur trois jeux différents dont Trackmania² Stadium, Golf It! et un jeu surprise à découvrir ce soir. Et avec le hashtag #QPBT sur Twitter, vos tweets apparaîtront en direct. N'oubliez pas que vous pouvez aussi suivre le live directement sur Twitch et suivre la chaîne via le bouton "♥ Suivre".

Début du live vers 18h

& challenge QPBT à partir de 20h