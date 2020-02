En vue de plusieurs évènements (eSportifs ou juste pour le fun) incluant Trackmania² Stadium, on s'est dit qu'il était temps de s'entraîner un peu pour ne pas déshonorer totalement le Comptoir. Un peu peut-être, mais pas totalement. Bref, c'est en forgeant qu'on devient bon à Trackmania... N'oubliez pas que vous pouvez aussi suivre le live directement sur Twitch et suivre la chaîne via le bouton "❤ Suivre".

aujourd'hui à partir de 17h