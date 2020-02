On vous l'a présenté il y a plusieurs mois déjà, c'est le boitier H100 de Cooler Master. Pour le résumer, il correspondrait à un demi-H500M par exemple, avec un gros moulin de 20cm en face avant, adapté aux cartes mères mini-ITX, mais avec un gros point noir bien paradoxal. En effet ce look gaming agressif devrait toucher le coeur des joueurs, et malheureusement pour eux, il faudra une carte graphique n'excédant pas 21cm. Ça laisse peu de choix, encore qu'on trouve des RTX ou des Radeon, par exemple des mini RTX 2070 Mini chez Zotac à 20.9cm pour les GPU les plus récents (pas de Navi à ce format à notre connaissance).

Mais une fois que tout est bien choisi, que donne ce boitier qui semble gigantesque, mais qui ne l'est pas tant que ça puisque grosso modo c'est un caisson de 30cm de profondeur et de hauteur pour 21cm de largeur. Voici un ensemble de tests, qui sauront vous aiguiller si jamais vous cherchiez un boitier à ce format qui vous permettrait de vous monter une machine balèze (Zen 2 par exemple voire Coffe Lake refresh) pour joueurs solides ou occasionnels, voire pour ceux qui veulent bosser, mais qui ne veulent pas de station de 45kg sous le bureau. Il a quand même un sacré look le type !