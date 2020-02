Encore une semaine un poil moribonde en ce qui concerne les meilleures ventes physiques de jeux vidéo selon le SELL (Syndicat des Éditeurs de Logiciels de Loisirs), qui sont toute de même bien plus sensible aux dernières grosses sorties que les meilleures ventes par revenus chez Steam (incluant DLC et autres micro-transactions). Or, des grosses sorties, il en manque en ce doux mois de février 2020. Toujours est-il que, du côté du classement de Valve, c'est Wolcen qui profite de l'occasion pour asseoir sa première place pour la deuxième semaine consécutive, ce qui est tout de même un bel exploit quand on voit les ténors habituels et leurs micro-transactions par milliers.

Top Ventes du S.E.L.L. Semaine 07 Semaine 06 # PC PS4 Xbox One PC PS4 Xbox One 1 Les Sims 4 - Édition Standard Dragon Ball Z: Kakarot Dragon Ball Z: Kakarot Les Sims 4 - Édition Standard Dragon Ball Z: Kakarot Dragon Ball Z: Kakarot 2 Football Manager 2020 Call Of Duty: Modern Warfare Call Of Duty: Modern Warfare Football Manager 2020 FIFA 20 Call Of Duty: Modern Warfare 3 Red Dead Redemption 2 FIFA 20 Forza Horizon 4 Farming Simulator 19 – Édition Platinum Call Of Duty: Modern Warfare Zombie Army 4: Dead War