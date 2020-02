Ca y va sur Comet Lake-S. Si d'un point de vue performances on ne s'attend pas à une révolution, en cause un 14nm poussé délivrant ses dernières gouttes de jus tel un citron pressé, c'est sur la politique tarifaire d'Intel qu'on reste méfiant. En effet, malgré la concurrence d'AMD et la réussite de ses processeurs Ryzen 3000, Intel n'a daigné baisser ses prix, toujours aussi élevés, y compris sur le refresh de Coffee Lake moult fois rentabilisé. Des sites de ventes en ligne tchèques et slovaques, dénichés par momomo_us, donc pas des plus connus, ont mis en ligne quelques CPU série 10 avec de tarifs de précommande.

Ainsi le Core i5-10600 est proposé de 232 à 279€ (sans et avec TVA), là où le 9400F et le 9600KF se négocient à 170 et 200€. Les 10500, 10400 et 10400F sont proposés entre 189 et 253€ selon le magasin. On notera que cette série i5 gagne l'Hyperthreading dans la bataille. C'est pas spécialement bon marché, mais c'est un peu mieux. À titre d'exemple, le concurrent AMD le moins cher en Zen 2 est le 3600, ayant autant de coeurs et de threads que le 10600, mais plus de cache L3, et se trouve autour des 190/200€, là encore une saucisse coincée dans les orteils du géant bleu. Toutefois, ne perdons pas de vue que les prix ne sont pas officiels, et qu'ils peuvent être moindres que ceux relevés, mais peuvent aussi être plus élevés. Il faut s'attendre à tout, mais pas trop de cadeaux de la part des bleus, les cadeaux, c'est pour les enfants !