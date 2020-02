Resident Evil 2 occupe encore l'actualité dans nos colonnes. Après un Performance Test chez Gamegpu puis un Comptoiroscope DX vs DX12, voici le test d'un autre de nos confrères, Techspot. Le principe est simple, des cartes, un CPU, un benchmark, et en avant la musique ! En revanche, étant donné le foutage de tronche que représentent les performances sous DX12, Techspot s'est donc concentré sur le mode qui donne les meilleurs scores, ce qui est logique. Aucun joueur ne va choisir le mode qui lui castre les performances ! Dernier détail, ils ont choisi de mettre la qualité des textures sur max, ce qui éclate selon le jeu les capacités en VRAM des cartes, mais qui est aberrant puisqu'en jeu ils n'ont pas mesuré cette boulimie. Un menu bidon chez Capcom ?

quasiment 40 cartes, du Full HD, du WQHD, de l'UHD, des réglages maxi et équilibrés, adaptés en fonction de la puissance des GPU, et on obtient un océan de nombres. Globalement les cartes RX Vega se placent bien par rapport à leurs concurrentes Pascal, avec les RTX 2070 et au-dessus, c'est bien plus compliqué selon le modèle de carte. Mais le RE Engine est bien plus fin que le MT Framework, et il mouline super bien dans ce jeu en tout cas, il y a peu de personnes qui ne pourront pas y jouer ! Avec 3 millions de ventes en 4 jours, c'est un départ canon pour l'éditeur !