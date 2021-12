FF VII, ça renvoie inévitablement aux plus belles heures de la PlayStation. Le remake vient d'arriver sur PC, et comme de nombreux jeux avant lui, il mouline sous pavillon Unreal Engine 4. Pas de DLSS ni de FSR, pas de ray tracing, on reste sur un remake pure rastérisation, par contre selon le test que nous allons vous présenter signé GameGPU, le jeu est bloqué à 120 images par seconde, une maladie des portages sur PC dont les développeurs ont du mal à se débarrasser.

En FHD, quasiment toutes les cartes du panel sont à 120 ips, seule la GTX 1070 fait moins bien avec 116. La question est de savoir quelles cartes vont céder en QHD. Eh bien il y en a 8, qui sont sous la RTX 2070 et sous la RX 5700, et les moyennes vont de 89 à 118, ce qui reste excellent sur ce type de cartes dans cette définition. En UHD, elles ne sont plus que 6 à tenir les 120 ips, ce sont les RTX 3080/Ti, et les RX 6800 à 6900 XT, incluant la RX 6900 XT sous flotte. Pour autant, ça ne signifie pas que le reste du plateau est inutile, puisque la carte la plus basse, la GTX 1070, affiche quand même 59 ips, précédée de peu par la RX Vega 56 à 60.

Si vous avez la nostalgie de ce titre mythique, soyez rassurés, techniquement il passera très bien sûr votre machine, à condition de jouer sur la définition et le niveau de détail, pour des GPU pas mirobolants comme Polaris, les petits Pascal, voire les petits Turing.