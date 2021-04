À chaque mois suffit sa peine ! Depuis plusieurs semaines, nous assistons à une montée assez importante des prix de la RAM, DDR3 et DDR4. Cela se ressent désormais dans les kits vendus, et il faut consentir à lâcher de plus en plus de biftons pour s'équiper avec 16 Go, imaginez 32 ou 64 ! Regardons ce que le petit papa Trou Noir nous a réservé ce mois-ci :

Alors que la DDR4 est passée allègrement au-delà des 3 $ la puce, ce qui fait un quasi-doublement par rapport à son prix le plus bas relevé depuis mars 2016, et étant intervenu en décembre 2019, la DDR3 marque un petit retour arrière, même si ce n'est pas évident de s'en rendre compte dans les boutiques. Pour illustrer le genre de tarifs qui sont pratiqués pour les kits les plus bas, on va citer cette mémoire très sobre, mais terriblement efficace pour tout un chacun, sans RGB, et parmi les moins chères du marché : la Klevv Bolt X. C'est la branche RAM de SK Hynix, on trouvait les 2x8 Go de DDR4 3200 C16 à 53 € il y a 5 mois, elle est aujourd'hui à 86 €. On avait quasiment 32 Go pour le prix de 16 actuellement. C'est insidieux, car les hausses n'explosent pas aux yeux, mais elles sont là, et traduisent bien les cours que nous relevons pour vous depuis des années. Ça ne devrait pas s'arranger dans les mois qui viennent, et le marché assombrit les horizons de la DDR5 !

Ce n'est qu'une confirmation de ce que pressentait TrendForce, qui n'est autre que le propriétaire de DRAMExchange, la source de ces billets.

A trop attendre des tarifs corrects, on s'expose à la mort, pas par la tchétché !