Avec les multiples confinements, nombreux ont été ceux à goûter au rythme de vie favori des geeks, avec une activité physique intense dans les déplacements entre le lit et l’ordinateur. Comment, alors, pouvoir manifester son appartenance à la Glorieuse Course des Maîtres des PC (et son portefeuille opulent, par la même occasion) ?

Pour cela, Razer a eu une idée fantastique : le projet Hazel, qui n’a rien à voir avec les noisettes, même si ce genre de concept pourrait bien vous les briser : un masque de protection... RGB.

♫♫ Au Pac masqué, ohé ohé ♫♫



Grâce à un système de ventilation actif permettant de filtrer 95 % des bactéries (selon la firme), ce « truc » devrait protéger efficacement votre entourage d’une potentielle contamination de votre part, mais c’est surtout par ses deux zones customisables que brille (sic) ce masque. Notez que le bouzin possède également tout un système — en attente de brevet — de microphones afin de retransmettre votre magnifique voix si jamais le masque vous gênait, ainsi qu’un étui le désinfectant aux UV pour toujours plus de technologie tout en permettant sa charge sans-fil. Mention spéciale pour l’effet n’éclairant que votre bouche qui, s’il semble être très utile aux malentendants pour lire sur vos lèvres, devrait vous donner un merveilleux style Cyberpunk lorsque vous traînez dans les rues avant le couvre-feu.

Encore à l’état de projet — nous l’espère encore pour longtemps... – ce masque n’a pas de tarif annoncé ni de disponibilité, mais nous ne sommes pas à l’abri d’une sortie post-CES si jamais la pandémie et les confinements venaient à se confirmer. En attendant, la bêtise humaine, quant à elle, ne cesse de nous démontrer sa présence... (Merci à Rondoudou pour cette magnifique info !)

Tout est dit...