Et la lumiÃ¨re fut au PCI-SIG

Les standards ont ça de bien qu'ils préfigurent, quand ils ne sont pas à la traine, ce qui va arriver dans nos machines dans une optique plus au moins proche. Optique, c'est précisément le terme adéquat puisque le PCI-SIG, consortium chargé entre autres d'asseoir les specs du PCIe pour ceux du fond, annonçait hier la formation d'un groupe de travail baptisé PCIe Optical Workgroup et oui vous êtes très fort, il s'agit bien de penser à introduire la lumière dans les échanges de signaux au sein de l'interface PCIe. Comme les télécoms en somme, exit le cuivre — bouuh pabô ADSL — dont on a tiré tout ce qu'on pouvait et bienvenue à la lumière — fibre, on t'aime, surtout quand tu es disponible — : portée bien plus longue, latences bien plus petites, fréquences bien plus élevées et avec ça moins d'énergie pour le faire fonctionner.

Dans un autre registre, le MIT faisait récemment état d'avancées significatives dans la mise au point de process de calculs optiques, basés sur des microlasers, destinés entre autres aux modèles d'apprentissage de réseaux neuronaux, avec des facteurs d'évolution similaires.

Les lasers, ça sert à plein de trucs

Si des solutions existent déjà via des technologies propriétaires, l'intérêt réside dans le fait d'apporter un standard à la chose, en cadrant l'interopérabilité d'une part, les facteurs de forme d'autre part. Même si on n’est pas sortis du sable encore à remplacer les connecteurs CEM comme ceux que l'on trouve sur nos mobos, ils devront nécessairement changer, ces slots. Le RGB n'a qu'à bien se tenir... #ohwait.

Une évolution qui sera, au-delà des débits, le plus grand changement opéré sur la norme PCIe en plus de 20 années d'existence. Rien ne serait à attendre avant le PCIe 8.0 dans tous les cas, mais l'ère de la photonique sur silicium, dont on parle depuis plusieurs années, semble engagée pour arriver dans le domaine du grand public dans un avenir pas si lointain. Ce alors que le Li-Fi voyait son standard 802.11bb arrêté par l'IEEE il y a tout juste quelques jours.