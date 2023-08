Les RX 7700 & RX 7800 de sortie d'ici octobre ! Enfin, Ã  priori.

Au détour de l'annonce des résultats financiers pour Q2 2023, jugés satisafaisants par la firme, Lisa Su, la Dr-PDG qu'on ne présente plus, s'est fendue d'une déclaration qui a au moins le mérite d'être claire :

Sur les séries gaming, nous avons élargi notre gamme de GPU Radeon 7000 au deuxième trimestre avec le lancement de nos cartes RX 7600 grand public pour les jeux en 1080p. Nous sommes sur la route pour étendre encore notre gamme de GPU RDNA 3 avec le lancement de nouvelles cartes de la série Radeon 7000, de classe enthousiast, au troisième trimestre.

Ça, c'était en octobre 2022 !

Considérant, selon ses propres propos, que les RX 7900 sont actées comme étant des GPU pour les ultra enthousiast, cette nouvelle fournée de carte RDNA 3 ne pourrait être que les attendues RX 7800 / XT (d'autant que les RX 6800 / XT appartiennent déjà à cette classification), des cartes qui brillent par leur absence alors que NVIDIA a déjà tout son lineup RTX 4000 de disponible depuis des mois. Une absence qui serait motivée par l'excès de stock de cartes du même segment de génération RDNA2 selon les bruits de couloir — ou un retour de karma pour d'autres, après la spéculation observée durant la crise des cryptos et des mises en vente chronométrées aux tarifs que vous connaissez — laissant les AIB partenaires dans l'attente, et surtout toute la place aux verts, qui squattent déjà le coin, le 3 places et la méridienne du canapé.

Une carte qui par ailleurs devrait grandement ressembler à la 7900 GRE et son Navi 31 XL, officialisée il y a quelques jours et destinée en priorité au marché asiatique. Le scope pourrait bien concerner aussi la RX 7700 / XT, quitte à sortir une variante du Navi 32. Réponse à la Gamescon à la fin du mois ?