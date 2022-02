Mini-ITX et LGA1700 pas cher, serait-ce possible ?

Il est vrai que le prix de la plateforme LGA1700 pour Alder Lake fait frémir du fait des prix délirants de la DDR5. Si vous êtes prêts à sacrifier quelques pourcents sur l'applicatif, alors la DDR4, surtout si vous la possédez déjà, constitue une alternative crédible même si elle n'est pas optimale. Récemment, les Core i5 et i3 Alder Lake sont sortis, faisant l'impasse sur les coeurs-E, et avec de bonnes performances, le 12400F par exemple étant en confrontation directe avec le 5600X, pour moins cher d'une 60aine d'euros. Il constitue un mets de choix pour quiconque veut passer sur Alder Lake.

Vous possédez un châssis mini-ITX, et vous ne voulez pas le sacrifier. Mais le prix des cartes à ce format en Z690 est prohibitif, c'est vrai, surtout en DDR5. Eh bien GIGABYTE a la solution, cohérente en plus. Sa H610I est mini-ITX et DDR4, et donc elle ne devrait pas être bien onéreuse. Elle intègre 4+1+1 phase, ce qui fait qu'elle n'est pas équipée pour des CPU de titan comme le 12900K et sa consommation de dingo, mais pour du 12400F, elle sera parfaite.

Avec elle, on retrouve également du son Realtek ALC897, une sortie vidéo VGA, HDMI et DP, un puce réseau Intel gigabit Ethernet, 4 prises SATA 6 Gbps, un M.2 PCIe 3.0 x4, et deux slots de DDR4 3200. Les cartes H610 déjà en vente tournent autour de 100 à 130 €, la H610I devrait rester dans les clous, car elle n'est pas non plus équipée de ouf. Mais pour une config Alder Lake mini-ITX, elle remplit son rôle !