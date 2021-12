Vous le savez, Intel va lancer avec ses CPU 65 W et moins, trois nouvelles versions de son radbox nommé Laminar. Ils portent des numéros de série pour pouvoir les différencier, le RH1 est de tous le plus gros et le plus épais, il serait destiné aux Core i9 non-K, tandis que le RM1 irait aux Core i7 non-K, i5 non-K et Core i3. Enfin, le RS1 irait sur les gammes inférieures non dévoilées par Intel et qui sont supposées être ces fameux Pentium et Celeron. De plus l'insert cuivre semble bien plus gros et systématique par rapport aux anciens radbox.

Le Chinois NetEase a pu passer le RM1 au banc de test, sur un Core i5-12400 possédant 6 coeurs Golden Cove, et le tout plongé dans un air ambiant estimé à 20 °C. En charge, le CPU a atteint 73 °C, mais pour une vitesse de rotation de 3100 tours par minute, ce qui devrait être audible mais pas infernal, alors que sa consomamtion maximale relevée serait de 85 W. Par ailleurs, la source indique qu'en usage courant, le ventirad se stabilise autour des 1300 TPM, ce qui est très raisonnable.

Au final, le bousin semble faire le boulot, mais nous attendons des perfs du gros RH1 sur les Core i9 non-K, qui mixent toujours coeurs-P et coeurs-E. Pour ceux qui aiment la bidouille, un RH1 sur un 12400 devrait aussi bien faire l'affaire. Rendez-vous la semaine prochaine pour le CES et les annonces !