Bon, vous avez craqué pour le Ryzen 7 5800X à 345 € ? Il va sans doute vous falloir de la mémoire qui va bien, et en quantité ! Parce que oui, on le sait bien que c'est pour bosser que vous l'avez pris. Alors pour l'accompagner, pourquoi ne pas opter pour l'un de ces kits de DDR4 en promo ? Le premier est un kit de 32 Go de Crucial Ballaistix RGB, cadencé à 3200 MHZ C16. On connaît le minot, il passe souvent par ici. DEL sur le dessus, petite marge d'OC pour grimper à 3600 MHz sans mal, etc. Il y aura de quoi faire avec votre Ryzen 7.

Et si vous êtes un rapia, vous pouvez économiser trois sous pour le pastaga du midi en optant pour les Corsair Venageance LPX. Même quantité, même fréquence pour ce kit plus sobre, avec une marge d'OC un peu plus serrée, mais tout de même possible.

Fais pas le jobastre et va chercher ta ram en passant par nos liens ! Ça te coutera 119,99 € la Ballistix RGB et 116,99 € la Vengeance LPX.