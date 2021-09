En général, quand un dégaine les marrons du feu, l'autre les mange, et vice et versa. AMD emboite le pas de NVIDIA pour sortir son pilote 21.9.2. Il apporte une expérience optimisée pour le jeu World War Z Aftermath, New World, et Diablo II Resurrected. Pour ce dernier, les rouges annoncent jusqu'à 13% de mieux en 4k et en détail très élevés sur une RX 6700 XT par rapport aux 21.9.1. Les résolutions de bugs concernent quasiment des soucis sur le Radeon Software, avec l'onglet CPU Metrics absent chez certains, ou l'auto overclock invisible avec une carte RDNA et RDNA 2. Enfin, la flotte le long des rives refait surface et s'affiche correctement sur les RX 6000 dans le jeu Hitman III.