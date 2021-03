NZXT continue son incursion sur le marché des cartes mères, avec comme objectif de créer une ligne de produits qui s'intègrent à merveille les uns aux autres, citons en exemple les boitiers de la série H200/400/500/700. Il y a déjà eu des cartes Z370 et Z490, vous trouverez un test made in CDH ici. Vous l'avez compris, le géant avait repris le design riche en carénage blanc ou noir de ses cartes, changé globalement le chipset, mais toujours en étant fidèle à Intel. Le retour d'AMD n'a, semble-t-il, pas laissé indifférent les têtes pensantes, qui lancent donc leur première carte "rouge" avec la N7 B550. Le chipset est donc connu, et si vous matez la photo, hormis le socket, elle a des méchants airs de fratrie avec les Z370 et 490.

Le PCB 6 couches est épaulé par 12+2 VRM, le WiFi 6 et la ratoune bleue 5.2 sont là, il y a deux connecteurs M.2, et le tout se pilote via le logiciel maison CAM. Le réseau Ethernet est en 2.5 GbE, via une puce Realtek 8125BG. Le son est confié à du Realtek ALC1220, couplé à un amplificateur DAC 120 dB, ainsi que NE5532 pour la connectique audio du panneau avant. Enfin, 4 slots de DDR4 sont là, assurant 128 Go maxi pour la totalité.

Les détails sont légers, nous en sommes conscients, on ne sait pas qui a usiné la carte mère pour le compte de NZXT, on rappellera que les cartes en Intel étaient fabriquées par ASRock, il est donc plus que probable que ce soit le même binôme qui officie, comme en atteste la ressemblance presque parfaite avec la B550 Taichi (voir le panneau arrière et les connecteurs/boutons en bas du PCB), mais aussi la Steel Legend pour le nombre de phases. La dispo est donnée comme immédiate, au prix public de 229.99 €. Test imminent sur le Comptoir !