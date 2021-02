Après l'annonce par AMD du Smart Access Memory reposant sur la fonctionnalité resizable BAR du PCIe, Intel, Nvidia et les différents partenaires se sont (plus ou moins) dépêchés pour ajouter à leur tour ce support à certaines des plateformes existantes, et naturellement celles à venir. Chez AMD, le SAM avait d'abord été validé sur ses plateformes de série 500 et 400, avec un Ryzen 5000 et une Radeon RX 6000. Nvidia de son côté vient tout juste d'activer le support du resizable BAR uniquement pour les GeForce RTX 30 Ampere, sur une plateforme compatible AMD ou Intel. Ce qui nous amène à ce dernier, chez qui la fonctionnalité a été apportée à la majorité des cartes mères du catalogue à base de chipsets 400, ainsi que la nouvelle série 500, évidemment.

Dans les différentes communications, il n'a jamais été question d'activer le resizable BAR pour une carte mère de la génération précédente avec un « vieux » socket LGA1151. Et pourtant, GIGABYTE a récemment discrètement mis à disposition des BIOS permettant d'activer la fameuse fonctionnalité avec la plupart de ses cartes mères Z390. La chose semble être plutôt passée inaperçue, c'est assez normal considérant qu'il s'agit d'une « ancienne » plateforme, si l'on ose dire. En tout cas, les BIOS sont en ligne depuis mi-janvier 2021 sur le site officiel de la marque. Attention, il s'agit naturellement dans tous les cas de versions bêta, avec les risques que cela peut parfois impliquer et les précautions usuelles que cela nécessite. Néanmoins, si vous avez une RTX 30 ou une RX 6000 installée sur une carte mère Z390 de GIGABYTE, rien ne devrait vous empêcher de tenter l'aventure et voir ce que ça peut donner !

Après avoir brièvement épluché les sites des constructeurs, aucune carte mère H370, B365 ou B360 n'a visiblement reçu un tel BIOS jusqu'à présent, mais surtout aucun autre constructeur ne semble l'avoir fait pour l'un ou l'autre de ses modèles Z390 — on peut donc saluer l'effort de GIGABYTE. Au fond, l'activation du Resize BAR sur Z390 n'a rien d'extraordinaire en soi, le Z490 officiellement compatible n'étant a priori ni plus ni moins une simple révision du même chipset 14 nm précédent, malgré le changement de socket. Bon, à voir aussi si cela fonctionne réellement dans le cas du Z390 chez GIGABYTE. Les gains du resizable BAR sont aussi très variables d'un jeu à un autre et sont parfois même négatifs, mais peuvent aller jusqu'à 20 % avec le Z490 dans les meilleurs des cas. Y-a-t'il des volontaires dans la salle ?