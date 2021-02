La nouvelle était évidemment attendue après l'annonce de l'ouverture de la nouvelle grande usine M16 de SK Hynix et de sa transition d'une lithographie classique DUV vers une production de DRAM à partir d'EUV. De quoi s'agit-il ? Eh bien, le géant coréen a passé une nouvelle commande de 3,5 milliards d'euros auprès du néerlandais ASML afin de s'équiper en systèmes EUV ! Considérant qu'un scanner lithographique de dernière génération de chez ASML a été confirmé pour un prix aux alentours des 180 millions d'euros l'unité, cela signifie que la somme permettra à SK Hynix de s'offrir approximativement 20 unités, sans prendre en compte une éventuelle remise.

Cet achat conséquent en apparence peut néanmoins sembler un peu tardif, alors que l'usine M16 est pourtant déjà terminée et opérationnelle, et que la commande est prévue pour être complétée d'ici décembre 2025, donc dans 4 ans ! Notons que l'achat servira à équiper M16, mais aussi les autres usines existantes de SK Hynix. Ceci sous-entend également que la transition de DUV vers EUV ne devrait pas se faire en un claquement de doigts dans le cas de la production de DRAM chez le géant coréen - plus exactement pour la nouvelle génération de DRAM « 1a ». Micron de son côté a d'ailleurs prouvé que celle-ci peut tout à fait encore être produite à partir d'une lithographie plus traditionnelle et c'est la voie que l'américain a justement choisie pour l'instant, probablement le temps de pouvoir s'équiper correctement à son tour.

Le carnet de commandes d'ASML compte actuellement 6,2 milliards d'euros en commandes, dont 5,8 milliards sont des livraisons d'équipement EUV planifiées pour 2021. De ce fait, c'est évidemment une bonne nouvelle pour l'avenir d'ASML, qui n'en attendait pas moins des producteurs de DRAM et espérait déjà qu'ils allaient tôt ou tard franchir le pas. (Source)

Où la magie se passe(ra) !